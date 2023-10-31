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Юношеская сборная Саратовской области - победитель первенства России по автомногоборью

Новости
С 26 по 29 октября в Санкт - Петербурге прошло первенство России по автомногоборью среди юниоров 12-17 лет.

Юношеская сборная Саратовской области - победитель первенства России по автомногоборью

В соревновании приняли участие юношеские сборные команды из 14 регионов страны, а также 69 спортсменов в личном зачете.

Несмотря на погодные трудности, спортсмены с достоинством преодолели трассы «Классика» и «Нестандарт».

Первое место заняла юношеская сборная Саратовской области, в которую вошли представители саратовского отделения Всероссийского общества автомобилистов и саратовской юношеской автошколы.

Второе место у команды из Свердловской области, 3 место заняла команда из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в сентябре Всероссийское Первенство по автомногоборью впервые проходило в Саратове. В соревнованиях принимали участие ребята из 37 регионов. Команда саратовской юношеской автошколы также стала победителем.

В 2022 году по инициативе губернатора области Романа Бусаргина в регионе была создана сеть из 13 юношеских автошкол на базе профессиональных образовательных организаций. Учиться в них могут дети с 12 лет.