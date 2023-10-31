Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии в Ульяновск
Еще 4 дня Центр предпринимателя «Мой бизнес» принимает заявки на участие в бизнес-миссии в Ульяновск, которая пройдет с 16 по 17 ноября.
Мероприятие организуется в рамках нацпроекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.
Бизнес-миссии дают возможность представителям бизнеса области наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, презентовать свои продукты и услуги, обменяться знаниями и опытом. Взаимодействие с предпринимателями принимающего региона ведется на официальном уровне.
В рамках делового визита предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов МСП, деловые встречи и В2В переговоры.
Со стороны Центра «Мой бизнес» будут оплачены расходы на организацию деловой программы, трансфер и проживание.
Подать заявку можно до 2 ноября по ссылке