Казачий атаман Саратовской области участвует в военно-полевых сборах
В Самарской области продолжаются военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15).
Казаки-добровольцы проходят занятия по тактической подготовке (умению вести бой), маскировке, а также отрабатывают ведение боя в городских условиях. Все упражнения максимально приближены к боевым условиям. Среди участников - Андрей Викторович Фетисов,
Атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества.
Казаки-добровольцы проходят занятия по тактической подготовке (умению вести бой), маскировке, а также отрабатывают ведение боя в городских условиях. Все упражнения максимально приближены к боевым условиям. Среди участников - Андрей Викторович Фетисов,
Атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества.