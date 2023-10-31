Расходы на социальные программы области превысили 73 млрд рублей

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Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 73,4 млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.В том числе:✅Развитие образования – 27,8 млрд рублей;✅Развитие здравоохранения – 22,1 млрд рублей;✅Социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 18,5 млрд рублей;✅Культура – 3,3 млрд рублей;✅Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 1,7 млрд рублей.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».