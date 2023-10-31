Расходы на социальные программы области превысили 73 млрд рублей
На финансирование 20 государственных программ Саратовской области за 9 месяцев текущего года направлено 117,8 млрд рублей, или 96,9% от совокупных расходов областного бюджета.
Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 73,4 млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.
В том числе:
✅Развитие образования – 27,8 млрд рублей;
✅Развитие здравоохранения – 22,1 млрд рублей;
✅Социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 18,5 млрд рублей;
✅Культура – 3,3 млрд рублей;
✅Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 1,7 млрд рублей.
Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».
Расходы на реализацию программных мероприятий в социальной сфере составили 73,4 млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.
В том числе:
✅Развитие образования – 27,8 млрд рублей;
✅Развитие здравоохранения – 22,1 млрд рублей;
✅Социальная поддержка и социальное обслуживание населения – 18,5 млрд рублей;
✅Культура – 3,3 млрд рублей;
✅Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики – 1,7 млрд рублей.
Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».