Спасти «Алмазного воина»: зрители могут вернуть саратовскую команду на «Битву роботов»
В этом году в России проходит чемпионат робототехники «Битва роботов», в котором участвовало «Алмазное племя» - команда саратовского НПП «Алмаз». Саратовцы не смогли преодолеть отборочные этапы, но не все потеряно!
С 27 октября по 5 ноября проходит зрительское голосование «Спаси робота». Набравшая больше всего голосов команда получит возможность выступить в финале.
Вы можете поддержать саратовцев и отдать свой голос за саратовского робота «Алмазный воин».
Как голосовать:
▪️Подпишитесь на сообщество «Битва роботов» (иначе оставить голос не получится)
▪️Переходите по ссылке
▪️Жмите «проголосовать» (за Саратов!)
Голосуем за наших!
С 27 октября по 5 ноября проходит зрительское голосование «Спаси робота». Набравшая больше всего голосов команда получит возможность выступить в финале.
Вы можете поддержать саратовцев и отдать свой голос за саратовского робота «Алмазный воин».
Как голосовать:
▪️Подпишитесь на сообщество «Битва роботов» (иначе оставить голос не получится)
▪️Переходите по ссылке
▪️Жмите «проголосовать» (за Саратов!)
Голосуем за наших!