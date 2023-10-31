По дороге на Руслановский конкурс юные артисты из Луганска дали два концерта на железнодорожных вокзалах для новобранцев

просмотров: 188

16-летняя Елизавета Внукова поёт с раннего детства. Обучалась в Донецком колледже культуры и искусств, с обострением боевых действий переехала и приступила к обучению в Луганске. Лауреат Всероссийского конкурса «Нам этот мир завещано беречь». Считает приезд в Саратов и участие в Руслановском конкурсе большой творческой удачей.- Я очень рада, что выступаю именно здесь, на Саратовской земле, на конкурсе имени великой певицы Лидии Руслановой, которая прошла несколько войн, и в то трудное время поднимала своими песнями боевой дух солдат, - рассказала Елизавета. - Сейчас тоже очень непростое время и нам очень важно быть вместе, быть сплочёнными, а лучше всего помогает в этом именно песня, ведь как говорят: «Песня – душа народа». В ней и сила, и мощь, и мудрость, накопленная веками.- Я пою с раннего детства, очень люблю народную песню за ее простоту и в тоже время за глубокий смысл, - рассказала Варвара Шаповалова. - Очень рада выступать в России, на родине замечательной певицы, которая не понаслышке знала, что такое война и своими песнями «ковала» Победу. Я считаю, что в наше сложное время просто необходимо петь песни, которые во все времена поднимали дух и объединяли людей.Поддержать своих студентов приехала их педагог и наставник Татьяна Хохлова - преподаватель колледжа академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского ЛНР, хормейстер народного ансамбля песни и танца «Луганские узоры».- На знаковый саратовский конкурс мы приехали с солистками ансамбля «Луганские узоры», - рассказала Татьяна Александровна. - Коллективу уже 40 лет, когда-то он насчитывал 80 человек, а сейчас осталось только 30. В репертуаре коллектива вокально-хореографические русские народные, казачьи композиции. В такое непростое время мы решились приобщиться к великому достоянию, к нашей общей истории, поскольку Лидия Русланова является эпохальной вехой в истории всего российского государства. А народная культура формирует основы государственности. Мы хотим творчески к этому приобщиться и будем налаживать дружеские связи. На конкурсе мы встретили новых друзей из Волгограда, записали с ними три видеоролика. Большая благодарность гостеприимным организаторам, высокому жюри и министерству культуры Саратовской области. Для нас открылись новые творческие горизонты.Юные артисты из Луганска рассказали, что поездка в Саратов близка к истории Лидии Руслановой. «Мы знаем, что в годы войны Лидия Русланова пела для раненых в санитарном поезде. А мы, когда ехали к вам, дали два небольших концерта на железнодорожных вокзалах для новобранцев. Русские народные песни в исполнении наших девочек были очень тепло встречены военнослужащими», - рассказали луганские участники Руслановского конкурса