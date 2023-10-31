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Окружной финал пятого конкура «Лидеры России» в ПФО начался с социальной программы

Новости
С 27 по 29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде проходит окружной финал пятого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для управленцев Приволжского федерального округа. Его участниками стали более 400 управленцев из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые успешно преодолели дистанционный этап и выполнили региональные задания от глав субъектов РФ. Всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступило свыше 24 тыс. заявок из ПФО.

В первый день конкурсанты участвовали в социальной программе. Они впервые на окружных финалах провели мастер-классы «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры». В Нижнем Новгороде управленцы побывали в 77 учебных заведениях, где дали в общей сложности более 200 мастер-классов. Управленцы рассказали школьникам о традиционных духовно-нравственных ценностях, закрепленных в 2022 году указом Президента России, гражданской активности и профессиональном опыте. Участниками уроков лидерства стали свыше 5,2 тыс. учеников 7-11 классов. В организации мастер-классов помогли клуб Лидеров России «Эльбрус» и Движение Первых.

Во второй половине дня состоялись собеседования с крупными работодателями, встречи с экспертами кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и деловое общение участников. Конкурс «Лидеры России» в статусе партнеров поддерживают ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «РусГидро», а также Российский фонд прямых инвестиций, АО «Банк ДОМ.РФ», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «ОПК», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ООО «Альпина Паблишер», ООО «ЛитРес» и генеральный технический партнер – технологическая корпорация VK.

28 октября начались конкурсные мероприятия. В пятом сезоне эксперты оценивают, как участники проявляют себя в разных управленческих ролях. В воскресенье состоится продолжение конкурсных испытаний и будут подведены итоги. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в Нижегородском ТЮЗе.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.