Саратовская область станет одним из семи регионов - центров развития пляжного футбола

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Исполком Российского футбольного союза принял и утвердил программу развития пляжного футбола. Большой акцент сделан на развитие клубного пляжного футбола, а также подготовку резерва (команды различных возрастов) для выступления во всероссийских соревнованиях.Отметим, что представители клуба пляжного футбола «Саратов» приняли активное участие в процессе обсуждения программы, внеся свои замечания и предложения с учётом, в том числе, региональной специфики работы.Ключевые изменения, запланированные до 2026 года, по развитию клубного пляжного футбола:✔️ меры целевого финансового стимулирования клубов;✔️ меры профессионализации клубов, которые включают систему защиты трудовых договоров, систему лицензирования и трансферную систему;✔️ организация международного турнира с возможностью интеграции ведущих клубов мира в единый открытый чемпионат, проводимый РФС с 2026 года.Для развития резерва планируется масштабирование опыта проведения регулярной детско-юношеской лиги на 7 регионов – центров развития пляжного футбола, среди которых и Саратовская область.