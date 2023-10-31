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В Балаково стартовал профориентационный проект для будущих энергетиков

Новости
Саратовская Гидроэлектростанция в рамках благотворительной программы оказала финансовую помощь в реализации профориентационного наставнического проекта «Энергия воды – энергия возможностей» на базе Губернаторского колледжа г. Балаково. Цель проекта – профессиональная ориентация учащихся 5-9 классов по направлению энергетической отрасли, формирование у школьников интереса к инженерным специальностям и получение первых профессиональных навыков.


В рамках проекта была создана «Школьная мобильная электромастерская «ЭнергоЮниор», которая оснащена специализированным оборудованием. Студенты колледжа провели презентацию самых интересных макетов для представителей органов власти, общественности и СМИ. Неподдельный интерес гостей вызвал электронный набор «Фруктовое пианино», позволяющий играть известные мелодии простым касанием обычных яблок. Студенты продемонстрировали музыкальные возможности «Фруктового пианино», а затем объяснили, каким образом работает программируемый электронный набор на макетной плате.

Электронный конструктор «Умный дом», собранный студентами колледжа, демонстрирует автоматические функции для жилых помещений, которые можно настроить, имея знания по электротехнике: автополив растений, открывание дверей, контроль за освещением, вентиляцией и кондиционированием, температурой и уровнем влажности в комнатах, настройка пожарного оповещения.

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Гидроэлектроэнергетика» представляет собой функционирующую реалистичную модель системы выработки электроэнергии движущимся потоком воды и наглядно демонстрирует принципы работы гидроэлектростанции.

Всего в состав электромастерской «ЭнергоЮниор» вошли 9 комплектов лабораторного, наглядно-информационного и обучающего оборудования.

«Оборудование электромастерской по уровню сложности предназначено для разных возрастных групп школьников, как для среднего звена, так и для старшеклассников, – отмечает заместитель директора Губернаторского колледжа Людмила Бредихина. - Оно полностью освоено преподавателями и студентами колледжа, и сейчас мы готовы приступить к следующему этапу проекта – проведению внеклассных занятий для школьников. Наши студенты в качестве наставников по разработанному графику в течение учебного года будут выезжать с оборудованием в городские школы и проводить занятия по модели «студент-школьник». Мы считаем, что такие неформальные внеурочные занятия будут наиболее эффективны при решении задачи по профессиональной ориентации детей. Сделать такие уроки яркими, запоминающимися и увлекательными гораздо легче с мобильной электромастерской, приобретенной при помощи наших социальных партнеров – Саратовской ГЭС».