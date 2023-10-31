В Балаково стартовал профориентационный проект для будущих энергетиков

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В рамках проекта была создана «Школьная мобильная электромастерская «ЭнергоЮниор», которая оснащена специализированным оборудованием. Студенты колледжа провели презентацию самых интересных макетов для представителей органов власти, общественности и СМИ. Неподдельный интерес гостей вызвал электронный набор «Фруктовое пианино», позволяющий играть известные мелодии простым касанием обычных яблок. Студенты продемонстрировали музыкальные возможности «Фруктового пианино», а затем объяснили, каким образом работает программируемый электронный набор на макетной плате.Электронный конструктор «Умный дом», собранный студентами колледжа, демонстрирует автоматические функции для жилых помещений, которые можно настроить, имея знания по электротехнике: автополив растений, открывание дверей, контроль за освещением, вентиляцией и кондиционированием, температурой и уровнем влажности в комнатах, настройка пожарного оповещения.Комплект учебно-лабораторного оборудования «Гидроэлектроэнергетика» представляет собой функционирующую реалистичную модель системы выработки электроэнергии движущимся потоком воды и наглядно демонстрирует принципы работы гидроэлектростанции.Всего в состав электромастерской «ЭнергоЮниор» вошли 9 комплектов лабораторного, наглядно-информационного и обучающего оборудования.«Оборудование электромастерской по уровню сложности предназначено для разных возрастных групп школьников, как для среднего звена, так и для старшеклассников, – отмечает заместитель директора Губернаторского колледжа Людмила Бредихина. - Оно полностью освоено преподавателями и студентами колледжа, и сейчас мы готовы приступить к следующему этапу проекта – проведению внеклассных занятий для школьников. Наши студенты в качестве наставников по разработанному графику в течение учебного года будут выезжать с оборудованием в городские школы и проводить занятия по модели «студент-школьник». Мы считаем, что такие неформальные внеурочные занятия будут наиболее эффективны при решении задачи по профессиональной ориентации детей. Сделать такие уроки яркими, запоминающимися и увлекательными гораздо легче с мобильной электромастерской, приобретенной при помощи наших социальных партнеров – Саратовской ГЭС».