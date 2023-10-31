Дизайн-сессия по искусственному интеллекту прошла в Саратовской области

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В рамках сессии для сотрудников органов власти области, органов местного самоуправления и саратовских вузов проведен образовательный семинар об опыте применения технологий искусственного интеллекта в Сбере и государственном управлении, включая большие данные, машинное обучение, нейротехнологии, а также сотрудничестве Сбера и Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского по разработке моделей искусственного интеллекта в здравоохранении.В составе рабочих групп участники в формате «мозгового штурма» разработали по пять приоритетных ИИ-проектов. Так, участники предложили внедрить:- умную диспетчерскую службу - голосовой робот службы ЕДДС,- интеллектуальную систему контроля вывоза ТКО, основанную на интеллектуальной аналитике видеопотоков с камер,- чат-боты и голосовых помощников для ускорения отработки обращений граждан, обеспечивающих перевод речи в текстовый формат,- цифрового помощника родителя для развития ребенка во внеурочное время,- интеллектуальный конструктор туристических путешествий и многое другое.«Основные приоритеты развития технологий искусственного интеллекта зафиксированы в Национальной стратегии. Инструментом реализации стратегии является федеральный проект «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». И Сбербанк как раз определен центром компетенций по реализации этого проекта. Совместно со Сбером у нас в регионе мы реализуем социально значимые и приоритетные проекты - это внедрение Карты жителя и строительство Центра обработки данных в Балаковском районе.Поставленная цель мероприятия была достигнута - мы плодотворно поработали и выявили все нюансы по тем или иным имеющимся проблемам в отраслях в регионе. В результате выработали консолидированное мнение, которое для министерства и для разработчиков очень важно с точки зрения внедрения цифровых решений или продуктов», - отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.