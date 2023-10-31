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В рамках II Всероссийской премии «Золотой Диалкон» отметили самые интересные проекты
18:00 | 30 октября
Общественный совет индустриального парка весь день посвятил изучению проекта
17:30 | 30 октября
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17:00 | 30 октября
Расходы на социальные программы области превысили 73 млрд рублей
16:00 | 30 октября
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15:00 | 30 октября
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14:00 | 30 октября
В Саратовской области стартует сезон охоты на пушных животных
13:59 | 30 октября
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13:34 | 30 октября
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13:00 | 30 октября
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В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15)

Новости
В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15)


Атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов подчеркнул: «На военно-полевых сборах, которые проводились в зимний и весенний периоды большое внимание уделялось вопросам обороны. Сейчас основные акценты делаются на совершении марша, наступательным действиям и разведке».

В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15)

В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15)

Важно отметить, что занятия с добровольцами проводят казаки-инструкторы и специалисты регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, которые имеют опыт боевых действий.


В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15)