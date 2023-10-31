В Самарской области проходят военно-полевые сборы добровольцев казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15)

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Атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов подчеркнул: «На военно-полевых сборах, которые проводились в зимний и весенний периоды большое внимание уделялось вопросам обороны. Сейчас основные акценты делаются на совершении марша, наступательным действиям и разведке».Важно отметить, что занятия с добровольцами проводят казаки-инструкторы и специалисты регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, которые имеют опыт боевых действий.