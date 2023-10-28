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Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО

Новости
С 26 по 29 октября, в год 300-летия Перми, столица Пермского края торжественно принимает XIII Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В этом году мероприятие собрало более 700 участников из 14 регионов ПФО. Делегацию Саратовской области представляет команда из 17 человек. Это представители всех ведущих государственных ВУЗов региона, активисты студенческих отрядов.
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО


В течение трех дней студентов ждёт насыщенная программа: запанированы конкурсы профессионального мастерства, творческий фестиваль студенческих отрядов Приволжского Федерального округа, дискуссионные площадки и многое другое. Впервые в рамках Слета пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты».

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам Слета обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Студенческие отряды – одна из самых многочисленных общественных организаций нашей страны с уникальной историей и традициями, студотряды – это большая добрая семья, куда всегда хочется возвращаться, а также с теплотой вспоминать проведенное там время. Движение всегда подставляет плечо государству, благодаря студенческим отрядам решаются серьезные задачи, направленные на развитие экономического потенциала страны и подготовку новых специалистов, востребованных на рынке труда. Уверен, что благодаря опыту, полученному в студенческих отрядах, вы сможете найти свое призвание и реализоваться в профессии».
В этот же день под руководством заместителя полпреда Олега Машковцева состоялось совещание по развитию деятельности студенческих отрядов Приволжского федерального округа с участием руководителей реготделений РСО.
Командир студотряда при Губернаторе Саратовской области Сергей Кулик поделился впечатлениями первого дня Слёта и поделился секретом, чем наш регион будет удивлять жюри на творческом конкурсе: «Всегда здорово оказаться в коллективе единомышленников, таких же как и ты активных и позитивных молодых людей, стремящихся изменить мир к лучшему, принести пользу родному региону. Большой Спектр направлений было охвачен в рамках слёта, каждый находит для себя что-то интересное. Ребята подготовили проекты, направленны на развитие студенческих отрядов по различным направлениям. Это и медицинское направление, и сервисное направление, и педагогическое. Что касается творческого фестиваля, то он обширный в плане программы. Но мы готовы удивлять жюри приветственным танцем на балу, у нас интересный номер с представлением Саратовской области. А напоследок будем презентовать вкусный символ региона, можно сказать, национальное блюдо, пирожное «Волга».