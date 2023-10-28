Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО

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В течение трех дней студентов ждёт насыщенная программа: запанированы конкурсы профессионального мастерства, творческий фестиваль студенческих отрядов Приволжского Федерального округа, дискуссионные площадки и многое другое. Впервые в рамках Слета пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь.Гранты».От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам Слета обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: «Студенческие отряды – одна из самых многочисленных общественных организаций нашей страны с уникальной историей и традициями, студотряды – это большая добрая семья, куда всегда хочется возвращаться, а также с теплотой вспоминать проведенное там время. Движение всегда подставляет плечо государству, благодаря студенческим отрядам решаются серьезные задачи, направленные на развитие экономического потенциала страны и подготовку новых специалистов, востребованных на рынке труда. Уверен, что благодаря опыту, полученному в студенческих отрядах, вы сможете найти свое призвание и реализоваться в профессии».В этот же день под руководством заместителя полпреда Олега Машковцева состоялось совещание по развитию деятельности студенческих отрядов Приволжского федерального округа с участием руководителей реготделений РСО.Командир студотряда при Губернаторе Саратовской области Сергей Кулик поделился впечатлениями первого дня Слёта и поделился секретом, чем наш регион будет удивлять жюри на творческом конкурсе: «Всегда здорово оказаться в коллективе единомышленников, таких же как и ты активных и позитивных молодых людей, стремящихся изменить мир к лучшему, принести пользу родному региону. Большой Спектр направлений было охвачен в рамках слёта, каждый находит для себя что-то интересное. Ребята подготовили проекты, направленны на развитие студенческих отрядов по различным направлениям. Это и медицинское направление, и сервисное направление, и педагогическое. Что касается творческого фестиваля, то он обширный в плане программы. Но мы готовы удивлять жюри приветственным танцем на балу, у нас интересный номер с представлением Саратовской области. А напоследок будем презентовать вкусный символ региона, можно сказать, национальное блюдо, пирожное «Волга».