Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%

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Организация воспользовалась поддержкой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Саратовским предпринимателям продолжает оказываться поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».За 9 месяцев текущего года Региональным центром инжиниринга Саратовской области (РЦИ) оказано 154 услуги для производственных предприятий региона, заключен 41 договор на предоставление инжиниринговых услуг.Напомним, РЦИ создан с целью государственной поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства в вопросах их развития, модернизации, внедрения инновационных технологий и повышении конкурентоспособности. Основной задачей центра является повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства.«Самыми востребованными услугами центра стали проведение исследований, испытаний, оценок соответствия, необходимых для сертификации продукции, а также разработка технической документации и сертификация продукции.Саратовский производитель детской мебели оформил сертификаты на продукцию при поддержке РЦИ, что позволило выйти на маркетплейсы и увеличить выручку на 30%. Еще одна саратовская компания - производитель детских игрушек благодаря получению сертификата расширила линейку продукции, вышла на крупный маркетплейс. Также РЦИ софинансировал патентование товарного знака, который позволил защитить свой бренд, сделать его узнаваемым. Сейчас компания планирует выход на международные рынки при содействии Центра поддержки экспорта области», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.