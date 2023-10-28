Первый снег. Общественный транспорт ходит штатно

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Для обработки улиц Саратова использованы 599,1 т песко-соляной смеси и 81,5 т реагента. Уборка продолжается. Проезд по дорогам обеспечен, остановок общественного транспорта не допущено, работает необходимое количество техники.В Энгельсе, при ухудшении погодных условий, на дороги готовы выйти 78 единиц дорожно-эксплуатационной техники.«В ночь бригады работали по расчистке подходов к остановкам общественного транспорта, прошли по автомобильным маршрутам. К ухудшению погодных условий и снегопадам техника и бригады готовы», – рассказал руководитель МКУ «Городское хозяйство» г.Энгельса Алексей Лукошкин.Город заготовил более 4500 тонн песко-соляной смеси, а также другие противогололедные материалы.В повышенный режим готовности переведены коммунальные службы города Балаково. Всю ночь ими проводился мониторинг погодных условий и ситуации на дорогах. Ожидаемый снег не выпал. При необходимости техника оперативно готова выйти на посыпку песчано-соляной смесью и очистку дорог и тротуаров, а также подходов к социально-значимым объектам.