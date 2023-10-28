Проезд обеспечен: Ночью на дорогах области работало более 100 единиц снегоуборочной техники
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства, в ночь на 27 октября в 28 районах районах области шел снег. Для борьбы с последствиями непогоды дорожные службы задействовали 113 единиц снегоуборочной техники. Например, в Гагаринском районе работало 16 единиц, в Энгельсском -4, на транзитных маршрутах Саратова - 8.
Для обработки проезжей части дорожники использовали 1697 тонн песко-соляной смеси и 86 тонн чистого хлорида.
По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения.
Для обработки проезжей части дорожники использовали 1697 тонн песко-соляной смеси и 86 тонн чистого хлорида.
По данным на 7:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального и межмуниципального значения.