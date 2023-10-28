Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1

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Сам фестиваль «Наука и изобретения на экране» пройдёт в Саратове с 21 по 25 ноября. Участники будут бороться за звание лучшего автора или творческого коллектива.Помимо конкурсной программы на мероприятии предусмотрены круглые столы, панельные дискуссии, творческие встречи. Каждый день фестиваля будет посвящен определённой теме – «День Космоса», «День Опыта», «День Молодежи» и другие. Команда организаторов хорошо известна саратовцам по «Саратовским страданиям» или «Миру Права», а вот главный инициатор проведения фестиваля – региональное отделение и федеральная дирекция ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) выступают в роли организаторов масс-медиа мероприятия впервые. Но огромный опыт ВОИР в проведении серьёзнейших мероприятий федерального масштаба даёт абсолютную уверенность, что главная цель – популяризация изобретательства и рационализаторства – будет достигнута.Генеральный директор фестиваля Андрей Россошанский поблагодарил всех, кто поддержал идею проведения фестиваля научно-популярных фильмов, подкастов и программ в Саратове – главу региона Романа Викторовича Бусаргина, Правительство области. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес генеральных спонсоров АО «КомплексПром» (г. Москва) и Благотворительного фонда «Ренова», партнёра мероприятия компании «Много Мебели».Организаторы фестиваля «Наука и изобретения на экране» в Саратове уверены, что мероприятие станет площадкой для демонстрации творческих проектов и научных достижений, поможет изобретателям и ученым получить широкую общественную поддержку и признание. Это даст толчок дальнейшему развитию научных и технологических инноваций. Особую роль фестиваль сыграет в формировании интереса к науке, изобретательству и технологиям среди молодежи. Молодые люди, посещая такие мероприятия, получают возможность вдохновиться идеями и открытиями, а может быть, даже найти свое призвание в этой сфере.