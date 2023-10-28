В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди

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Местом зарыбления стало село Кормежка Балаковского района. В свободное плавание стерлядь выпускали под контролем представителей рыбопитомника и инспекторов Рыбоохраны Саратовской области и Главрыбвода. Рыбное «новоселье» прошло по плану и без замечаний.«Программа Балаковской АЭС по сохранению и восполнению водных биоресурсов реализуется с 2021 года и рассчитана на 10 лет, – отметил начальник участка цеха обеспечивающих систем Балаковской АЭС Анвар Бесшапошников. – В общей сложности за три последних года в акваторию Волги заселили уже более 25 тонн рыбы. На эти цели Балаковская АЭС ежегодно направляет более двух млн рублей».В сентябре 2023 года Балаковская АЭС выпустила в Саратовское водохранилище более 8 тонн молоди растительноядных видов рыбы – сазана, пестрого толстолобика и белого амура.