Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет

просмотров: 148

Намолочено 5,5 млн тонн зерна при средней урожайности 24,5 ц/га. Это на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет. По валовому сбору Саратовская область – лидер в ПФО.Убрано 1152 тыс. га подсолнечника (77%), валовой сбор – 1 млн 554 тыс. тонн. По валовому сбору Саратовская область – лидер в ПФО.За последние 5 лет выросла урожайность сои и, соответственно, увеличился валовой сбор. Намолочено 86 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше среднемноголетних значений за последние 5 лет (30,1 тыс. тонн).Завершена уборка картофеля, темпы уборки овощных культур выше прошлогодних.Заложена основа под урожай 2024 года: посеяно 1 млн 215 тыс. га озимых культур или 102% от плана. Минеральные удобрения внесены на площади 287 тыс. га, объем внесения минеральных удобрений за последние 6 лет вырос в три раза.Завершена кормозатотовительная кампания. Для предстоящей зимовки на 1 условную голову заготовлено 15,7 ц.к. ед грубых и сочных кормов (101% от потребности).Урожай 2023 года полностью обеспечил внутренние потребности региона и закрыл потребности перерабатывающих предприятий. Задача: развивать мощности хранения и переработки и осваивать новые рынки сбыта.«У нас мощный аграрный блок, которым можно гордиться», - подытожил Роман Ковальский.