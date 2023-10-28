Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону

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Представители областного министерства транспорта и дорожного хозяйства и профильного комитета администрации Саратова проверили, как идет подготовка подвижного состава перевозчиками к работе в зимний период.В частности специалисты побывали на производственной базе АО «Межгородтранс». Сотрудники предприятия показали, как в преддверии холодов на предприятии проводится сезонное обслуживание подвижного состава: обслуживаются и при необходимости ремонтируются отопительные системы, радиаторы, заменяются жидкости – заливается антифриз, топливо меняется на зимнее, меняются фильтры, проводится замена автошин.Также специалисты проверили подготовку к зимнему сезону электротранспорта, побывав в трамвайном и троллейбусном депо МУПП «СГЭТ». Здесь специалисты проводили диагностику и готовили к работе отопительные приборы, перебирали и ремонтировали трамвайные электродвигатели, а также показали подготовленные к работе снегоочистители трамвайных путей.Основная задача сейчас - обеспечить бесперебойную работу транспорта и комфортные условия для пассажиров в условиях низких температур.Для повышения предоставляемых транспортных услуг министерством ведется приобретение нового подвижного состава: поставка первых автобусов ожидается уже в декабре. Всего планируется приобрести 82 единицы для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов области и Саратова.