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Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября

Новости
Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на портале Достижения.РФ продолжается голосование за лучшие реализованные проекты в регионах России.

О том, какие объекты были выбраны в качестве достижений от Саратовской области, рассказал 26 октября в прямом эфире министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов.

"Наш регион при поддержке федерального центра, при четком контроле руководства области активно развивается. Региональным организационным комитетом была проведена колоссальная работа для того, чтобы определить "точки роста", которые являются знаковыми для области. Путем долгих переговоров мы определили семь объектов. Они размещены на федеральной платформе Достижения.РФ. Это Парк Покорителей космоса имени Ю.А Гагарин, Международный аэропорт «Гагарин», пешеходное кольцо в Саратове, Дворец водных видов спорта, Саратовский государственный цирк имени братьев Никитиных, Фестиваль археологии и реконструкции «Укек», новая областная инфекционная больница Саратова",- проинформировал министр.

Александр Колоколов также напомним, что жители области могут проголосовать за лучшие проекты области до 30 ноября.

Сейчас по предварительным итогам лидируют в региональном рейтинге новая областная инфекционная больница Саратова (более 11 тысяч голосов), аэропорт «Гагарин» (более 8,5 тысячи голосов), Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина (более 8 тысяч голосов).