Татищевская птицефабрика ищет инвестора
В Татищевском районе выставлена на продажу птицефабрика. Имущественный комплекс включает земельные участки общей площадью 285 га, 13 птичников, транспортные средства и самоходную технику. Общая стоимость – 40 млн рублей.
«Площадка оснащена коммуникациями, имеет удобное месторасположение. Объем производства составляет 25-30 млн шт. яиц в год. Все необходимое оборудование для работы в наличии», - рассказал директор КРСО Александр Храпугин.
Заинтересовавшиеся данным инвестиционным предложением могут обратиться в Корпорацию развития Саратовской области по номеру телефона 79-69-96.