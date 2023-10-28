Татищевская птицефабрика ищет инвестора

просмотров: 140

«Площадка оснащена коммуникациями, имеет удобное месторасположение. Объем производства составляет 25-30 млн шт. яиц в год. Все необходимое оборудование для работы в наличии», - рассказал директор КРСО Александр Храпугин.Заинтересовавшиеся данным инвестиционным предложением могут обратиться в Корпорацию развития Саратовской области по номеру телефона 79-69-96.