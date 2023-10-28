Министерство обороны России объявило о старте военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»
Принять участие в ней могут школьники, студенты колледжей и вузов, представители молодёжных общественных объединений, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений.
Отклики военнослужащих свидетельствуют о высокой востребованности такой формы поддержки. Наши защитники ждут наших писем и поддержки.
Для участия в акции необходимо подготовить поздравления военнослужащих с Днём народного единства, Днем Героев Отечества и другими знаменательными датами.
Письма можно отправлять на адрес: 103400, г. Москва-400 с пометкой «Письмо солдату».