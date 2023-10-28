Саратовских школьников приглашают принять участие в единой культурно-просветительской акции «Я – россиянин»

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В преддверии Дня народного единства для учеников 4-х и 5-х классов проведут единую культурно-просветительскую акцию «Я – россиянин» в формате самоуправляемого интерактивного урока.Акция проходит в школах до 10 ноября и представляет собой инновационную модель донесения до молодого поколения знаний о многообразии культур народов России, о традиционных религиях России, а также об объединяющих императивах для всех жителей нашей страны – о единой географии, истории, Конституции Российской Федерации и о традиционных духовно-нравственных ценностях.Кроме интерактивного урока, акция включает в себя экспертный опрос учителей, по результатам которого организаторы акции планируют подготовить расширенное социологическое исследование о влиянии полученных знаний на уровень гражданской идентичности школьников.Подробную информацию можно узнать на сайте проекта: www.яроссиянин.рус