В области прошел Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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Специалисты провели круглые столы, лектории, форумы и беседы с несколькими тысячами подростков на тему профилактики причинения побоев.Так, в Балашовском районе в образовательных организациях более 5 тысяч детей приняли участие в кинолекториях и классных часах на эту тему. Советники директоров школ по воспитанию в рамках проекта «Навигаторы детства» провели классный час «Мир без насилия», в ходе которого несовершеннолетние узнали, куда можно обратиться при нарушении их прав.В Новоузенском районе прошло тематическое мероприятие, на котором школьникам рассказали об ответственности, предусмотренной за такие правонарушения, и призвала ребят быть терпимее и добрее, а возникающие конфликты решать исключительно мирными способами.В Балаковском Губернаторском колледже сотрудники полиции провели беседу о преступлениях, связанных с драками, а также об уголовной ответственности за них. С ребятами обсудили причины и последствия рукоприкладства, отработали методы конструктивного противостояния агрессии и выхода из конфликта.«Профилактика преступлений, связанных с причинением телесных повреждений, требует комплексного подхода со стороны государства, родителей, образовательных учреждений и общественности. Только путем совместных усилий мы сможем создать безопасную среду для наших детей», - резюмировала Юлия Васильева, председатель региональной КДН, подводя итоги акции.