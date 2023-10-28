Более 300 учителей региона примут участие в фестивале «П3: педагог – признанный профессионал»

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В рамках Года педагога и наставника с 30 октября по 3 ноября в Саратовском областном институте образования пройдет региональный фестиваль педагогического мастерства «П3: педагог – признанный профессионал», в котором примут участие более 300 учителей Саратовской области.В рамках фестиваля будут работать мастерские преподавателей Саратовского областного института развития образования, состоятся практикумы и квест-программа для школьных команд. А представители Клуба «Учитель года» дадут мастер-классы, на которых в интерактивной форме участники отработают применение техник и приемов профилактики профессионального выгорания, попробовав отрефлексировать эмоциональный опыт, а также разработают индивидуальную карту личных ресурсов и систему самоподдержки.