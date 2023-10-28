Развитие инфраструктуры и транспортно-логистических сервисов в рамках МТК «Север-Юг» обсудили в Саратове

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В нём приняли участие заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, а также представители региональных отделений РСПП республик Башкартастан, Татарстан, Нижегородской и Тверской областей.Участники встречи обсудили вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и логистичечских сервисов в рамках МТК «Север-Юг».– Особое значение в настоящее время приобретают возможности использования морских портов Каспийского бассейна при организации товарообмена со станами Ближнего Востока и Индией. Также следует отметить большой транзитный потенциал Приволжской железной дороги при отправке грузов в сообщении с Китайской Народной Республикой, – подчеркнул Сергей Альмеев.По словам Сергея Альмеева, в связи с прогнозируемым увеличением объёмов перевозок в адрес портов Астраханской области, железнодорожники максимально задействуют возможности имеющейся инфраструктуры, а также работают над совершенствованием технологии продвижения поездов. Особый акцент был сделан на возможностях грузового терминала Анисовка, который специализируется на работе с крупнотоннажными контейнерами. Он находится в 300 км от границы с Казахстаном, имеет большой потенциал развития и может стать центром консолидации грузовой базы.