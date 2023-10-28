Медработники и представители Покровской епархии обсудили вопросы профилактики абортов

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Медработники женских консультаций, кабинетов медико-социальной помощи, руководители епархиальных отделов обсудили вопросы оказания духовной, психологической, социально-правовой, социально-педагогической и гуманитарной помощи женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях.«Всесторонняя помощь поможет женщине не только справиться с кризисом, но и сохранить беременность», – отметила руководитель центра АНО «Под Покровом» Елена Гранкина.На мероприятии был представлен фильм «Подумай сердцем», подготовленный АНО «Под Покровом», о влиянии аборта на физическое и психологическое здоровье женщины и ее семьи.Участники круглого стола выразили единогласное мнение о необходимости проведения просветительской работы по профилактике абортов.Для этого запланировано проведение соответствующих курсов для врачей, психологов и социальных работников. Кроме этого, Епархиальным отделом по охране материнства и детства предоставлены информационные плакаты и буклеты для распространения.