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Медработники и представители Покровской епархии обсудили вопросы профилактики абортов

Новости
В Покровском епархиальном образовательном центре состоялся круглый стол «Демографический кризис и пути решения: деятельность Покровской епархии и государственных учреждений в вопросах сохранения жизни нерожденного ребенка и традиционных семейных ценностей». Мероприятие прошло в рамках XI Покровских образовательных чтений.
Медработники и представители Покровской епархии обсудили вопросы профилактики абортов



Медработники женских консультаций, кабинетов медико-социальной помощи, руководители епархиальных отделов обсудили вопросы оказания духовной, психологической, социально-правовой, социально-педагогической и гуманитарной помощи женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях.

Медработники и представители Покровской епархии обсудили вопросы профилактики абортов

«Всесторонняя помощь поможет женщине не только справиться с кризисом, но и сохранить беременность», – отметила руководитель центра АНО «Под Покровом» Елена Гранкина.

На мероприятии был представлен фильм «Подумай сердцем», подготовленный АНО «Под Покровом», о влиянии аборта на физическое и психологическое здоровье женщины и ее семьи.

Участники круглого стола выразили единогласное мнение о необходимости проведения просветительской работы по профилактике абортов.

Для этого запланировано проведение соответствующих курсов для врачей, психологов и социальных работников. Кроме этого, Епархиальным отделом по охране материнства и детства предоставлены информационные плакаты и буклеты для распространения.