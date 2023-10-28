Отходы из выгребных ям сбрасываются в каскад прудов между Соколовым и Жасминным
Сегодня специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области провели выездное экологическое обследование каскада русловых прудов, расположенных в районе будущего Столыпинского индустриального парка в р.п. Соколовый в Саратове.
Мероприятие проведено для контроля за состоянием водного объекта и выявления возможных фактов негативного воздействия на него.
Отбор проб произведен независимой специализированной лабораторией «Биосфера» из шести водных объектов, образующих каскад прудов.
«К исследованию определены следующие вещества на наличие в воде нефтепродуктов, взвешенных веществ, ион-аммония, нитратов, нитритов, сульфатов и БПК 5 (биологическое потребление кислорода)», - уточнила инженер-химик ООО «Биосфера» Анастасия Прудникова.
О результатах исследования министерство сообщит дополнительно.
«Пробы берутся для того, чтобы проводить сравнительный анализ. Учитывая, что индустриальный парк закладывает финансирование на строительство очистных сооружений, безусловно, сброс таких дождевых и талых вод только улучшит состояние водного объекта. Мы будем следить за этим», - отметила начальник Центрального инспекционного отдела регионального минприроды Татьяна Курносова.
При отборе проб присутствовали представители Общественного совета по вопросу строительства индустриального парка, состоящего из жителей поселков Жасминный, Соколовый, Поливановка и Дачный.
«Сколько я здесь живу, уже 25 лет, столько времени я помню эти пруды. Сейчас сбрасываются все стоки и выгребные ямы в этот каскад прудов от проживающих здесь в строениях и дачах, поскольку централизованных очистных коммуникаций нет. У застройщика индустриального парка запланировано строительство очистных сооружений, с возможностью подключения к ним местных строений, в том числе и дач. Это намного улучшит состояние экологии в поселках, а также в водоемах», - уверена председатель общественного совета Ирина Ратникова.
Кроме отбора проб воды специалистами минприроды проведено очередное обследование водоохранной зоны, в том числе прибрежной защитной полосы водного объекта, с целью выявления нарушений водоохранного законодательства. Так, при визуальном осмотре обнаружено скопление бытового мусора.