Отходы из выгребных ям сбрасываются в каскад прудов между Соколовым и Жасминным

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Сегодня специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области провели выездное экологическое обследование каскада русловых прудов, расположенных в районе будущего Столыпинского индустриального парка в р.п. Соколовый в Саратове.Мероприятие проведено для контроля за состоянием водного объекта и выявления возможных фактов негативного воздействия на него.Отбор проб произведен независимой специализированной лабораторией «Биосфера» из шести водных объектов, образующих каскад прудов.«К исследованию определены следующие вещества на наличие в воде нефтепродуктов, взвешенных веществ, ион-аммония, нитратов, нитритов, сульфатов и БПК 5 (биологическое потребление кислорода)», - уточнила инженер-химик ООО «Биосфера» Анастасия Прудникова.О результатах исследования министерство сообщит дополнительно.«Пробы берутся для того, чтобы проводить сравнительный анализ. Учитывая, что индустриальный парк закладывает финансирование на строительство очистных сооружений, безусловно, сброс таких дождевых и талых вод только улучшит состояние водного объекта. Мы будем следить за этим», - отметила начальник Центрального инспекционного отдела регионального минприроды Татьяна Курносова.При отборе проб присутствовали представители Общественного совета по вопросу строительства индустриального парка, состоящего из жителей поселков Жасминный, Соколовый, Поливановка и Дачный.«Сколько я здесь живу, уже 25 лет, столько времени я помню эти пруды. Сейчас сбрасываются все стоки и выгребные ямы в этот каскад прудов от проживающих здесь в строениях и дачах, поскольку централизованных очистных коммуникаций нет. У застройщика индустриального парка запланировано строительство очистных сооружений, с возможностью подключения к ним местных строений, в том числе и дач. Это намного улучшит состояние экологии в поселках, а также в водоемах», - уверена председатель общественного совета Ирина Ратникова.Кроме отбора проб воды специалистами минприроды проведено очередное обследование водоохранной зоны, в том числе прибрежной защитной полосы водного объекта, с целью выявления нарушений водоохранного законодательства. Так, при визуальном осмотре обнаружено скопление бытового мусора.