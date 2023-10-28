В Саратовской области более 100 человек вместо срочной выбрали контрактную службу
В Саратовской области продолжается осенний призыв в ряды Вооружённых Сил России. В этом году призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Причём призывники могут по своему желанию заменить срочную службу на контрактную.
Как рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова Дмитрий Дудаков, этой осенью такой возможностью воспользовались уже 102 призывника. Они подписали контракт с Министерством обороны РФ. Молодых людей направят в воинские части гарнизонов и учебные подразделения, где они пройдут соответствующую подготовку.
Он также добавил, что контрактникам полагается стабильное денежное довольствие. Если у призывника оно в среднем составляет 2,5 тысячи рублей ежемесячно, то у военнослужащих по контракту - в среднем 40 тысяч рублей. В случае участия в СВО контрактники получают от 210 тысяч рублей ежемесячно и имеют право на дополнительные социальные льготы и гарантии. Кроме того, при заключении контракта военнослужащему перечисляется единовременная региональная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также федеральная выплата - 195 тысяч рублей при условии заключения контракта от одного года.
Заключить контракт на 1 год, 3 года и 5 лет могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет в случае успешного прохождения медицинской комиссии.
Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.