42 банки маринованной капусты из Красноармейска отправятся к участникам специальной военной операции

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«Серебряные» волонтеры и получатели социальных услуг Красноармейского центра социального обслуживания населения приготовили для участников СВО 42 трехлитровые банки маринованной капусты, используя оборудование социальной технологии «Учебная кухня», появившейся в центре благодаря национальному проекту «Демография».«Мы знаем, что правильное питание играет важную роль в поддержании физического и психологического здоровья, поэтому стараемся передать ребятам на фронт натуральные и полезные продукты. Хотим пожелать всем воинам скорейшего возвращения целыми и невредимыми. Вас очень ждут матери, жены, сестры, дети», - передает пожелания «серебряный» волонтер Марина Бойцова.Напомним, сотрудники и получатели услуг социозащитных учреждений области посылают на фронт не только посылки с различными заготовками, но и теплые вещи, письма и открытки со словами поддержки.