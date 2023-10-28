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Саратовский завод запустил инвестиционный проект почти на 1 млрд рублей

Новости
Саратовский завод запустил инвестиционный проект почти на 1 млрд рублей

Саратовский завод по производству оборудования для нефтяной и газовой промышленности продолжает расширяться и реализовывать новые инвестиционные проекты. С результатами одного из таких проектов ознакомился губернатор Роман Бусаргин.

На предприятии изготавливают высокотехнологичное оборудование для объектов газовой и нефтяной промышленности, в том числе автоматизированные газораспределительные и газоизмерительные станции, установки подготовки газа, системы автоматизированного управления технологическими процессами и другие. Многие модели заместили импортные аналоги на рынке.

Для увеличения объема производства готовой продукции в этом году завод запустил инвестиционный проект на сумму 851 млн рублей. Средства направлены на строительство нескольких цехов, склада, административного здания и реконструкцию одного корпуса. Также закуплено новое оборудование на 131 млн рублей. Дополнительно в этом году создано около 200 рабочих мест со средней заработной платой 60-70 тысяч рублей.

«Предприятие развивается, дает рабочие места с хорошей оплатой труда. Это положительно влияет и на экономику региона. Правительство Саратовской области будет помогать и максимально поддерживать такие заводы», - отметил губернатор.

Кроме того, в 2023 году предприятие заключило дополнительные контракты с АО «Газпром» на поставку своей продукции для трубопроводной сети, осуществляющей экспортные поставки газа в Казахстан и Узбекистан.