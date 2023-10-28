Семейная животноводческая ферма в Энгельсском районе развивается благодаря участию в нацпроекте

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ИП Жайлаулов Досм Мукеевич, основное направление деятельности которого – реализация продукции молочного скотоводства и растениеводства, работает в Энгельсском районе с 1992 года.Новый виток развитию предприятия был дан в 2014 году, когда Досм Мукеевич стал участником программы по развитию семейных животноводческих ферм в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт». На средства полученного гранта было построено и оборудовано животноводческое помещение на 100 голов и закуплено 92 коровы молочного направления.В 2020 году за счет повторного участия в национальном проекте в ИП Глава КФХ Жайлаулов Д.М. появилась еще одна ферма, рассчитанная на 60 голов крупного рогатого скота.«С гранта у нас и началось развитие. Сейчас мы уже надаиваем полторы тонны молока в день. Мне всегда хотелось заняться животноводством. До этого не получалось – не хватало денежных средств. В итоге нам с этим помогло государство», – поделился историей Досм Жайлаулов.Сегодня в хозяйстве содержится 155 голов крупного рогатого скота. С начала этого года произведено 412,8 тонн молока, которое успешно поставляется предприятиям Энгельсского района, занимающимся производством сыров.«Энгельсский район является активным участником госпрограмм и нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Ежегодно в них принимает участие от двух до пяти энгельсских фермерских хозяйств», - отметил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.