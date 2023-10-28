Определен поставщик первой партии новых автобусов

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Заявку подал один участник – ООО «Автоцентргаз-Лидер». Он должен поставить автобусы в Саратов в срок до 15 декабря (включительно).Цена контракта – 64 млн рублей. Запланирована поставка восьми автобусов марки КАВЗ-4238.Ранее сообщалось, что закупка новых автобусов будет проходить в несколько этапов. В ближайшее время будет объявлен следующий аукцион. Всего в начале 2024 года в регион поступит 82 единицы транспорта. Планируется, что автобусы будут обеспечивать перевозку пассажиров на регулярных маршрутах муниципального и межмуниципального сообщения города Саратова и области.Напомним, изначально планировалось, что область приобретет 75 автобусов. На эти цели была выделена сумма в 900 млн рублей. Однако позже стало известно о выделении региону ещё одного казначейского кредита в 100 млн. Плюс было принято решение, что область добавит собственные средства в размере 49 млн рублей. В итоге, в техническую документацию были внесены изменения. И вместо 75 автобусов область закупает 82.