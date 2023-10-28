Студенты региона собрали тонну макулатуры

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«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете.Студенты нашего региона собрали тонну макулатуры.Так, например, Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических сооружений собрали 250 килограмм и уже сдали бумагу на переработку. Студенты 36 учебных групп Саратовского архитектурно-строительного колледжа собрали 290 килограмм. Саратовский Политехнический колледж еще в процессе сбора, в настоящий момент они собрали более 50 килограмм с 4х учебных корпусов. А участники экологического отдела «Вереск» провели эколекцию «БумБатл» студентам Саратовского областного педагогического колледжа, где также был организован пункт приема макулатуры. Будущим педагогам с начала акции удалось собрать 600 килограмм бумаги.Напомним, бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приема. Ближайшую точку приема можно найти на карте. Каждый участник акции получит подарок.Подробнее на сайте: https://clck.ru/YqP5H