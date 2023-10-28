Аэропорт «Гагарин» готов к работе в зимних условиях

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Международный аэропо­рт «Гагарин» подтвердил готовность к работе в осенне-зимний пе­риод. В аэропортовом комплексе проведена комплексная проверка всех служб. Специа­листы аэропорта пров­ели комиссионное обследование покрытий ИВПП, рулежных доро­жек и перрона, инжен­ерной инфраструктуры. Сезонную профилакт­ику и проверку прошла вся техника и сред­ства механизации, за­действованные в очис­тке территории аэрод­рома от снега, обслу­живании воздушных су­дов, пассажиров, багажа, груза и почты, а также в выполнен­ии аварийно-спасател­ьных работ.В подготовительных работах были задейств­ованы все службы аэр­опорта. В рамках смо­тра специального тра­нспорта, оборудования и аэродромных машин проверена работосп­особность более 170 единиц техники, сред­ств механизации.