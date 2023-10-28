Аэропорт «Гагарин» готов к работе в зимних условиях
Международный аэропорт «Гагарин» подтвердил готовность к работе в осенне-зимний период. В аэропортовом комплексе проведена комплексная проверка всех служб. Специалисты аэропорта провели комиссионное обследование покрытий ИВПП, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры. Сезонную профилактику и проверку прошла вся техника и средства механизации, задействованные в очистке территории аэродрома от снега, обслуживании воздушных судов, пассажиров, багажа, груза и почты, а также в выполнении аварийно-спасательных работ.
В подготовительных работах были задействованы все службы аэропорта. В рамках смотра специального транспорта, оборудования и аэродромных машин проверена работоспособность более 170 единиц техники, средств механизации.