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В Саратове продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству логистического центра для компании Ozon.

Новости
В Саратове продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству логистического центра для компании Ozon.


За счет полного цикла обработки заказов комплекс охватит Саратовскую область и соседние регионы, позволит саратовским предпринимателям развивать бизнес, выходить на новые рынки. Объект общей площадью более 80 тысяч кв.м, будет располагаться в Ленинском районе города на Московском шоссе.

Как подчеркнул губернатор Роман Бусаргин – проект для нашего региона очень значимый, он позволит создать 2 тысячи новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет составит 8 млрд рублей. Со стороны администрации города мы проработаем маршруты общественного транспорта, чтобы будущим сотрудникам центра было удобно добираться до работы.

Накануне представитель компании обратился с просьбой проработать вопрос организации возле комплекса регулируемого пешеходного перехода. Этот вопрос мы вынесем на комиссию по безопасности дорожного движения.

Также обсудили необходимость начала совместной работы по подбору персонала. По планам проект стартует в конце 2024 года, уже сейчас необходимо начинать поиск кадров, чтобы центр как можно раньше начал работать на полную мощность.