В Саратове сделает остановку поезд здоровья «Вместе против диабета»

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31 октября на железнодорожный вокзал в Саратове прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета».Все желающие смогут пройти обследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития:✔️ сдать экспресс-анализы на глюкозу и холестерин,✔️проверить внутриглазное и артериальное давление,✔️ сделать ЭКГ и УЗИ щитовидной железы,✔️ получить консультации терапевта и эндокринолога.Прием специалистов будет проводиться с 11.00 до 16.00Специализированный поезд стартовал во Владивостоке 10 сентября. За 66 дней он преодолеет расстояние более 20 тысяч километров и сделает остановки в 37 населенных пунктах, расположенных в 30 регионах страны.