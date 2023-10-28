В Саратове сделает остановку поезд здоровья «Вместе против диабета»
31 октября на железнодорожный вокзал в Саратове прибудет поезд здоровья «Вместе против диабета».
Все желающие смогут пройти обследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития:
✔️ сдать экспресс-анализы на глюкозу и холестерин,
✔️проверить внутриглазное и артериальное давление,
✔️ сделать ЭКГ и УЗИ щитовидной железы,
✔️ получить консультации терапевта и эндокринолога.
Прием специалистов будет проводиться с 11.00 до 16.00
Специализированный поезд стартовал во Владивостоке 10 сентября. За 66 дней он преодолеет расстояние более 20 тысяч километров и сделает остановки в 37 населенных пунктах, расположенных в 30 регионах страны.