Лесные инспекторы и сотрудники природоохранной прокуратуры поймали рубщиков деревьев в Татищевском районе

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В рамках межведомственного взаимодействия лесными инспекторами регионального минприроды совместно с сотрудниками Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры проведен рейд в Вязовское лесничество в Татищевском районе Саратовской области. Целью рейда являлась проверка информации о незаконных рубках деревьев.«В результате выезда обнаружено 25незаконно вырубленных деревьев – дуб, липа, клен и вяз. Предварительно от незаконных действий злоумышленников ущерб государству составил 266 тысяч 355 рублей. Виновные в данном правонарушении пойманы с поличным на месте. Ими оказались четыре местных жителя. Материалы переданы в природоохранную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка деревьев). Злоумышленникам грозит крупный штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы сроком до 7 лет», - уточнил Владимир Гончаров, заместитель начальника управления лесного хозяйства-начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны регионального минприроды.