28 октября 2023 СУББОТА
Новости
23:27 | 27 октября
Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
18:16 | 27 октября
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО
18:00 | 27 октября
Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1
17:02 | 27 октября
В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди
16:02 | 27 октября
Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет
15:53 | 27 октября
Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%
15:00 | 27 октября
Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону
14:01 | 27 октября
Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября
13:02 | 27 октября
Татищевская птицефабрика ищет инвестора
12:00 | 27 октября
Министерство обороны России объявило о старте военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область украсит ёлку на международной выставке-форуме «Россия»

Новости
Саратовская область украсит ёлку на международной выставке-форуме «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдёт ещё одна выставка — «Ёлки России». С 1 декабря территорию комплекса украсят 89 живых елей из каждого региона страны.

Каждый регион, представляя свою ель, оформит её в соответствии с собственными новогодними традициями. В дизайне деревьев будут отражены различные народные художественные промыслы и ремёсла.

В настоящее время Саратовская область активно ведет подготовку к выставке. Мастера Палаты ремесел готовят украшения ручной работы. Ими станут традиционные сувениры – вольская крашенка и саратовская глиняная игрушка.

«Для украшения были выбраны важные для нашей области малые промыслы. В первую очередь, это саратовская глиняная игрушка, историю которой можно проследить вплоть до 17 века. Специально для проекта «Ёлки России» мастер Сергей Валеев в 20 раз увеличил размер своих стандартных игрушек. Вольские гончары сделают глиняную посуду в стиле Вольской крашенки. С 2018 года Вольская крашенка получила статус народного художественного промысла регионального значения. Важно отметить, что все мастера являются активными получателями господдержки в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и победителями конкурсов Ремесленник года, Сувенир Саратовской области, Всероссийский туристический сувенир», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Также «саратовскую ёлку» будет украшать ткань сарпинка, которая широко прославила Саратовскую губернию в 18 веке на весь мир благодаря купцу, который занимался ее производством и продажей.

Новогодние деревья будут украшать ВДНХ до 12 февраля 2024 года. Весной их высадят на территории комплекса в память о крупном мероприятии и в качестве символов единства всех регионов. Кроме того, будет выпущен единый каталог «Ёлки России», в котором планируется собрать описания украшений.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет проходить с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Участие в ней примут все субъекты РФ. Каждый регион представит экспозицию о своих достижениях.