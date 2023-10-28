Саратовская область украсит ёлку на международной выставке-форуме «Россия»

просмотров: 292

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ пройдёт ещё одна выставка — «Ёлки России». С 1 декабря территорию комплекса украсят 89 живых елей из каждого региона страны.Каждый регион, представляя свою ель, оформит её в соответствии с собственными новогодними традициями. В дизайне деревьев будут отражены различные народные художественные промыслы и ремёсла.В настоящее время Саратовская область активно ведет подготовку к выставке. Мастера Палаты ремесел готовят украшения ручной работы. Ими станут традиционные сувениры – вольская крашенка и саратовская глиняная игрушка.«Для украшения были выбраны важные для нашей области малые промыслы. В первую очередь, это саратовская глиняная игрушка, историю которой можно проследить вплоть до 17 века. Специально для проекта «Ёлки России» мастер Сергей Валеев в 20 раз увеличил размер своих стандартных игрушек. Вольские гончары сделают глиняную посуду в стиле Вольской крашенки. С 2018 года Вольская крашенка получила статус народного художественного промысла регионального значения. Важно отметить, что все мастера являются активными получателями господдержки в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» и победителями конкурсов Ремесленник года, Сувенир Саратовской области, Всероссийский туристический сувенир», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Также «саратовскую ёлку» будет украшать ткань сарпинка, которая широко прославила Саратовскую губернию в 18 веке на весь мир благодаря купцу, который занимался ее производством и продажей.Новогодние деревья будут украшать ВДНХ до 12 февраля 2024 года. Весной их высадят на территории комплекса в память о крупном мероприятии и в качестве символов единства всех регионов. Кроме того, будет выпущен единый каталог «Ёлки России», в котором планируется собрать описания украшений.Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет проходить с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Участие в ней примут все субъекты РФ. Каждый регион представит экспозицию о своих достижениях.