Сотрудник Макаровского лесхоза заключил контракт на военную службу

28 октября 2023 СУББОТА
Новости
23:27 | 27 октября
Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
18:16 | 27 октября
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО
18:00 | 27 октября
Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1
17:02 | 27 октября
В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди
16:02 | 27 октября
Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет
15:53 | 27 октября
Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%
15:00 | 27 октября
Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону
14:01 | 27 октября
Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября
13:02 | 27 октября
Татищевская птицефабрика ищет инвестора
12:00 | 27 октября
Министерство обороны России объявило о старте военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Сотрудник Макаровского лесхоза заключил контракт на военную службу

Новости
Сотрудник Макаровского лесхоза заключил контракт на военную службу

Александр, главный специалист по охране труда Макаровского лесхоза, принял решение заключить контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации.
Решение мужчины стало неожиданным для отдела кадров лесхоза, где он трудился, но вызвало уважение.
«Александр Юрьевич проработал в лесхозе в течение полутора лет и за все время показал себя исключительно с хорошей стороны. Вовремя выполнял поставленные перед ним задачи, не было ни одного нарушения по охране труда в нашем коллективе», - рассказала о нем Наталья Шавалина, специалист по кадрам Макаровского лесхоза.
Сотрудники лесхоза поддержали решение своего коллеги, а лесхоз выделил материальную помощь будущему бойцу.
Молодому человеку 33 года. За его плечами служба в армии. Контракт на службу работник заключил в октябре текущего года, но место работы он не оставил пустым. Супруга Александра Анастасия вышла на его место и с честью и достоинством выполняет служебные обязанности.
Дома в Аркадаке Александра с нетерпением ждет не только жена, но и шестилетняя дочь.