Сотрудник Макаровского лесхоза заключил контракт на военную службу

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Александр, главный специалист по охране труда Макаровского лесхоза, принял решение заключить контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации.Решение мужчины стало неожиданным для отдела кадров лесхоза, где он трудился, но вызвало уважение.«Александр Юрьевич проработал в лесхозе в течение полутора лет и за все время показал себя исключительно с хорошей стороны. Вовремя выполнял поставленные перед ним задачи, не было ни одного нарушения по охране труда в нашем коллективе», - рассказала о нем Наталья Шавалина, специалист по кадрам Макаровского лесхоза.Сотрудники лесхоза поддержали решение своего коллеги, а лесхоз выделил материальную помощь будущему бойцу.Молодому человеку 33 года. За его плечами служба в армии. Контракт на службу работник заключил в октябре текущего года, но место работы он не оставил пустым. Супруга Александра Анастасия вышла на его место и с честью и достоинством выполняет служебные обязанности.Дома в Аркадаке Александра с нетерпением ждет не только жена, но и шестилетняя дочь.