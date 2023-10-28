В СГТУ запустят новую образовательную программу «Школа реставраторов»

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Уважительное отношение к памятникам архитектуры – одно из стратегических направлений, которое постоянно находится в центре внимания Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. По его инициативе в области принята региональная программа по сохранению историко-культурного наследия. Непосредственно при поддержке Вячеслава Володина восстановлены многие исторические объекты в Саратове, Вольске, Хвалынске, Аткарске, Балакове, Балашове, Петровске.Тема сохранения уникального исторического облика населенных пунктов, как важная задача градостроительной деятельности, неоднократно обсуждалась с представителями общественных организаций, Градозащитного совета при областной Думе, профессиональной организации «Союз саратовских архитекторов». В числе проблемных вопросов отмечалась нехватка в регионе квалифицированных специалистов по реконструкции и реставрации зданий и сооружений.В настоящее время в СГТУ имени Гагарина Ю.А. на базе института урбанистики, архитектуры и строительства разрабатывается программа дополнительного профессионального образования, которая позволит получить новую квалификацию в области реставрации и реконструкции архитектурного наследия. Программа «Школа реставраторов» будет доступна как для студентов, так и для иных слушателей. В качестве экспертов планируется привлекать специалистов из столичных архитектурных бюро.Обучающиеся получат углубленные знания в области реставрационных работ и технологий, овладеют дополнительными компетенциями и навыками в области реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия. Новая образовательная программа будет запущена в 2024 году.