Для детей участников СВО Саратовская консерватория создала благотворительный проект «Культура – детям»

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Дети из семей саратовских участников СВО посетили Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова , где посмотрели детскую оперу «Пиноккио». Более 40 мальчишек и девчонок, чьи отцы находятся на передовой, стали гостями уникальной оперной студии консерватории.- Уже не в первый раз в Саратовской консерватории проходят детские спектакли и концерты, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, - рассказал ректор Саратовской консерватории имени Собинова Александр Занорин. - Все эти мероприятия реализуются в рамках нашего соглашения с фондом «Защитники отечества» и комитетом по культуре администрации Саратова. Мы рады, что имеем возможность помогать семьям защитников, дарить радость общения с музыкальным искусством.Новая благотворительная акция для детей участников СВО состоялась благодаря совместному проекту «Культура - детям!», организованному комитетом по делам ветеранов Саратовской областной Думы и Саратовской государственной консерваторией имени Собинова. Творческий проект стартовал в октябре 2023 года.Ветеран боевых действий Вячеслав Калинин подчеркнул, что благодаря проекту дети участников СВО - военнослужащих силовых структур, сотрудников органов правопорядка, добровольцев и мобилизованных - получают уникальную возможность посетить яркие творческие программы, созданные коллективом старейшей консерватории России.Организаторы отметили, что акция бессрочна и будет проводится дважды в месяц. Так, 28 октября в Большом зале консерватории состоится детский органный концерт, на который также приглашены дети из семей мобилизованных.- Это одно из направлений комплекса мер для членов семей мобилизованных, принятого в регионе решением губернатора Романа Бусаргина. Сюда входит предоставление возможности бесплатного посещения культурных мероприятий членами семей участников СВО. На сегодняшний день более 11 тысяч человек воспользовались этой мерой поддержки, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.