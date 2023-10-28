Ремонт тротуаров в районах области близок к завершению

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По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в районах области продолжается адресная программа по ремонту тротуарной сети. На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 млн рублей.В поселке Береговой на территории Новоузенска в этом году будут отремонтированы тротуары по ул.Северная до пересечения с ул. Молодежной и тротуар на улице Молодежной до пересечения с ул. Мира общей протяженностью более 900 метров и заасфальтирован подход к школе № 2. Данные объекты определены неслучайно, именно по этим тротуарам поселка Береговой дети добираются в школу, родители ведут ребятишек в детские сады.На сегодняшний день дорожные рабочие полностью заменили основание, уложив песок и новый щебень, устанавливают новые бордюры. Завершить работы они планируют в оптимально короткие сроки.«Я очень рада тому, как изменилась в лучшую сторону пешеходная часть улицы. Столько лет ожидания, наконец-то, принесли результат. Для наших детей станет безопасно ходить в школу, в детские сады»,- рассказала жительница поселка Береговой Альбина Карабалинова.В Красноармейске на улице Калинина завершены работы по строительству тротуаров. В настоящее время уже заасфальтирован весь участок по одной стороне участка дороги от улицы Богдана Хмельницкого до поворота на посёлок Солнечный.Кроме этого, на выделенные из регионального бюджета дополнительные средства обустроены тротуары в районе посёлка Кирпичного завода, на улице Лермонтова (от улицы Интернациональная до улицы 1 Мая), а также на участке дороги, ведущей к детскому саду № 16.«Мы очень рады, что в последние теплые дни наши дети могут покататься на велосипедах и самокатах по новым дорожкам. И нам приятно не спеша пройтись, не боясь споткнуться или наступить в грязь»,- рассказала Елена, жительница ул. Интернациональная.В Ершове пока продолжаются ремонтные работы. Новые тротуары построены на ул. Мелиоративной, на территории, вплотную прилегающей к поликлинике и к мини-рынку, который также благоустраивается по поручению Губернатора, на участке по ул. Московской. Большая часть средств направлена на обустройство пешеходной дорожки на ул. 40 лет Победы и пр. Северный.«Стало гораздо комфортнее. Не верила, что и у нас будут ремонтировать тротуары. Благодарна всем, кто принимает непосредственное участие в улучшении инфраструктуры»,- рассказала Антонина Ивановна.