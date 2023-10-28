Ремонт тротуаров в районах области близок к завершению
По инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в районах области продолжается адресная программа по ремонту тротуарной сети. На 2023 год из регионального бюджета на ремонт пешеходных зон было выделено более 230 млн рублей.
В поселке Береговой на территории Новоузенска в этом году будут отремонтированы тротуары по ул.Северная до пересечения с ул. Молодежной и тротуар на улице Молодежной до пересечения с ул. Мира общей протяженностью более 900 метров и заасфальтирован подход к школе № 2. Данные объекты определены неслучайно, именно по этим тротуарам поселка Береговой дети добираются в школу, родители ведут ребятишек в детские сады.
На сегодняшний день дорожные рабочие полностью заменили основание, уложив песок и новый щебень, устанавливают новые бордюры. Завершить работы они планируют в оптимально короткие сроки.
«Я очень рада тому, как изменилась в лучшую сторону пешеходная часть улицы. Столько лет ожидания, наконец-то, принесли результат. Для наших детей станет безопасно ходить в школу, в детские сады»,- рассказала жительница поселка Береговой Альбина Карабалинова.
В Красноармейске на улице Калинина завершены работы по строительству тротуаров. В настоящее время уже заасфальтирован весь участок по одной стороне участка дороги от улицы Богдана Хмельницкого до поворота на посёлок Солнечный.
Кроме этого, на выделенные из регионального бюджета дополнительные средства обустроены тротуары в районе посёлка Кирпичного завода, на улице Лермонтова (от улицы Интернациональная до улицы 1 Мая), а также на участке дороги, ведущей к детскому саду № 16.
«Мы очень рады, что в последние теплые дни наши дети могут покататься на велосипедах и самокатах по новым дорожкам. И нам приятно не спеша пройтись, не боясь споткнуться или наступить в грязь»,- рассказала Елена, жительница ул. Интернациональная.
В Ершове пока продолжаются ремонтные работы. Новые тротуары построены на ул. Мелиоративной, на территории, вплотную прилегающей к поликлинике и к мини-рынку, который также благоустраивается по поручению Губернатора, на участке по ул. Московской. Большая часть средств направлена на обустройство пешеходной дорожки на ул. 40 лет Победы и пр. Северный.
«Стало гораздо комфортнее. Не верила, что и у нас будут ремонтировать тротуары. Благодарна всем, кто принимает непосредственное участие в улучшении инфраструктуры»,- рассказала Антонина Ивановна.