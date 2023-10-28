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В Саратове ищут инвестора для восстановления гостиницы "Россия"

Новости
В Саратове ищут инвестора для восстановления гостиницы "Россия"

В Саратове ведется работа по поиску инвестора, который займется восстановлением здания бывшей гостиницы «Россия». Об этом рассказал председатель комитета культурного наследия области Владимир Мухин во время рабочей встречи с губернатором Романом Бусаргиным.

Принадлежавшие юридическим лицам помещения в здании на пересечении проспекта Столыпина и улицы Горького закреплены за администрацией Фрунзенского района. Продолжается судебная работа с физическими лицами. В дальнейшем планируется либо передать весь объект в аренду за 1 рубль на 49 лет.

«В этом году необходимо завершить все судебные процессы. По следующему году нужно передавать здание инвесторам», - высказался глава региона. Роман Бусаргин отметил, что здание бывшей гостиницы «Россия» является объектом культурного наследия, поэтому объект должен быть отреставрирован.

На сегодняшний день в регионе в государственном реестре числится 1495 объектов культурного наследия. Сейчас на 20 из них проводятся работы, по 8 готовится необходимая документация, по 23 она уже утверждена и при наличии средств можно приступать к реконструкции. Кроме того, за неполные 2 года по 16 ОКН все мероприятия завершили.

Активно ведется работа по приведению в порядок фасадов объектов культурного наследия в центральной части Саратова. Там располагается порядка 45 исторических задний, составлен график посещения каждого из них. Непосредственно на проспекте Столыпина и улице Волжская выявили 116 нарушений – основная часть касается порядка проведения работ и размещение незаконных рекламных конструкций. 31 вывеску собственник демонтировал самостоятельно.

«Работу необходимо продолжать по всем направлениям. Долгое время нашим историческим зданиям должного внимания не уделялось. Сейчас при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина начали реконструировать многие объекты, выделяются средства на сохранение зданий. Это важно, это наше наследие, наша культура», - резюмировал губернатор Роман Бусаргин.

Также стало известно, что уже подготовлена документация на ремонт фасада здания бывшей гостиницы «Европа».