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«Заряди школу ТЮЗом»: дан старт масштабному конкурсу для школьных коллективов

Новости
Саратовский ТЮЗ Киселева при поддержке министерства культуры области запускает новый проект для школ Саратова – «Заряди школу ТЮЗом»!
«Заряди школу ТЮЗом»: дан старт масштабному конкурсу для школьных коллективов



Проект соединил в себе сразу 3 разноплановых конкурса, рассчитанных на школьников:

«Блесни на сцене ТЮЗа» – конкурс для школьных театров. Главный приз – возможность показать спектакли-победители на сцене Саратовского ТЮЗа. Вместе с сотрудниками театра участники конкурса пройдутся по основным этапам создания спектакля: от выбора материала до репетиций, получат практические советы от специалистов цехов театра и посетят различные обучающие семинары, а также выполнят несколько домашних заданий. В результате весной у каждого участника будет собственный проект спектакля, который они смогут поставить в своем школьном театре. Репетиции трех лучших проектов посетят главный режиссер ТЮЗа Киселева Сергей Захарин и артисты театра, они дадут свои практические советы, а весной готовые постановки-победители покажут на Камерной сцене ТЮЗа Киселева.

«Заряди друзей ТЮЗом» – конкурс для активных творческих классов, которые любят проводить время в социальных сетях. Задача участников – привести в телеграм-канал театра как можно больше своих друзей по специальной ссылке, которую театр предоставит каждому зарегистрировавшемуся коллективу-участнику. Ежемесячно Саратовский ТЮЗ будет выбирать нового победителя. Победители месяца получат возможность посетить мастер-классы по пластике, сценической речи или предпремьерный показ нового детского спектакля.

«В ТЮЗ по Пушке» – конкурс для школьников, которые предпочитают смотреть спектакли, а не участвовать в них. Достаточно просто с ноября 2023 г. по март 2024 г. активно ходить в ТЮЗ Киселева по «Пушкинской карте», а после спектаклей регистрировать свои визиты в театр в специальной форме. Победителями станут 3 школы, учащиеся которой приобрели и использовали максимальное количество билетов по «Пушкинской карте» в ТЮЗ Киселева за указанный период времени.