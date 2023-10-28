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Жители областного центра просят проверить техническое состояние домов

Новости

Главный государственный жилищный инспектор области Владимир Томашенцев провел очередной прием граждан по личным вопросам. К руководителю жилищной инспекции обратились 5 жителей Саратова и Энгельса по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.


Большая часть вопросов касалась технического состояния многоквартирных домов. Жители домов по ул. 7-я Нагорная и Советская сообщили о неудовлетворительном состоянии общего имущества: фасада, цоколя, кровли. «Направлю инспекторов по адресам для проведения осмотра и фиксации нарушений. Будем решать вопрос о необходимости устранения нарушений с управляющими компаниями», - сообщил Владимир Томашенцев.

Житель частного дома Энгельса сообщил о некорректном начислении платы за электроэнергию. Ресусоснабжающая организация ПАО «Саратовэнерго» производит начисления по нормативу, хотя индивидуальный прибор учета у жителя исправен, о чем имеется соответствующий акт. «Профильному отделу поручено разобраться в этом вопросе, чтобы начисление платы за электроэнергию производилось по показаниям прибора учета», - подчеркнул начальник ГЖИ.