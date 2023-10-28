В рамках проекта «Шаг в будущее» малышей познакомили с различными профессиями
Марксовский политехнический колледж открыл свои двери для воспитанников детских садов №14 и №15. В рамках проекта «Шаг в будущее» ребят познакомили с различными профессиями и их особенностями. Во время экскурсии детям предложили принять участие в интерактивных мастер-классах, где они могли самостоятельно выполнить простые задания по различным профессиям.
Специалисты познакомили малышей с основами своей работы. Преподаватели поварского и кондитерского дела провели мастер-класс, где дети сами приготовили печенье под их руководством. Мастер производственного обучения рассказал ребятам о правилах дорожного движения. А преподаватель химии и биологии показала, как протекает химическая реакция.
Члены военно-патриотического клуба «Русь» представили показательные выступления.
В завершении юных гостей прокатили на тракторе.
Напомним, социальное партнерство является значимым инструментом для развития образования и профессиональной ориентации детей. В рамках проводимой работы в этом направлении с 2015 года реализовывается проект ранней профориентации «Шаг в будущее».
Специалисты познакомили малышей с основами своей работы. Преподаватели поварского и кондитерского дела провели мастер-класс, где дети сами приготовили печенье под их руководством. Мастер производственного обучения рассказал ребятам о правилах дорожного движения. А преподаватель химии и биологии показала, как протекает химическая реакция.
Члены военно-патриотического клуба «Русь» представили показательные выступления.
В завершении юных гостей прокатили на тракторе.
Напомним, социальное партнерство является значимым инструментом для развития образования и профессиональной ориентации детей. В рамках проводимой работы в этом направлении с 2015 года реализовывается проект ранней профориентации «Шаг в будущее».