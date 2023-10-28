В Перелюбе благоустроили центральную площадь
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента России Владимира Путина «Жилье и городская среда» в Саратовской области в 2023 году полностью завершены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.
В нашем регионе данный национальный проект реализуется под контролем Губернатора Романа Бусаргина.
Так, по итогам мероприятий в Перелюбском районе на предусмотренное финансирование в объеме 10 млн руб. преобразилась центральная площадь административного центра.
«Проект «Формирование комфортной городской среды» ежегодно помогает повысить качество жизни миллионов жителей нашей страны, позволяя не только визуально усовершенствовать общественные пространства, но и повысить их функциональность и безопасность для жителей», – отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.