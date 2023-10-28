В Перелюбе благоустроили центральную площадь

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В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента России Владимира Путина «Жилье и городская среда» в Саратовской области в 2023 году полностью завершены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.В нашем регионе данный национальный проект реализуется под контролем Губернатора Романа Бусаргина.Так, по итогам мероприятий в Перелюбском районе на предусмотренное финансирование в объеме 10 млн руб. преобразилась центральная площадь административного центра.«Проект «Формирование комфортной городской среды» ежегодно помогает повысить качество жизни миллионов жителей нашей страны, позволяя не только визуально усовершенствовать общественные пространства, но и повысить их функциональность и безопасность для жителей», – отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.