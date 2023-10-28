28 октября 2023 СУББОТА
Новости
23:27 | 27 октября
Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
18:16 | 27 октября
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО
18:00 | 27 октября
Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1
17:02 | 27 октября
В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди
16:02 | 27 октября
Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет
15:53 | 27 октября
Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%
15:00 | 27 октября
Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону
14:01 | 27 октября
Саратовцы могут проголосовать за лучшие проекты региона до 30 ноября
13:02 | 27 октября
Татищевская птицефабрика ищет инвестора
12:00 | 27 октября
Министерство обороны России объявило о старте военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Перелюбе благоустроили центральную площадь

Новости
В Перелюбе благоустроили центральную площадь


В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента России Владимира Путина «Жилье и городская среда» в Саратовской области в 2023 году полностью завершены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.

В нашем регионе данный национальный проект реализуется под контролем Губернатора Романа Бусаргина.

Так, по итогам мероприятий в Перелюбском районе на предусмотренное финансирование в объеме 10 млн руб. преобразилась центральная площадь административного центра.

«Проект «Формирование комфортной городской среды» ежегодно помогает повысить качество жизни миллионов жителей нашей страны, позволяя не только визуально усовершенствовать общественные пространства, но и повысить их функциональность и безопасность для жителей», – отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.