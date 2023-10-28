Нацпроект «Демография»: после профессионального обучения трудоустроились 1069 жителей Саратовской области

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Жители Саратовской области благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Демография» продолжают получать бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В настоящее время на обучение уже направлены свыше 2,5 тысячи человек, 1623 из них завершили обучение, 1069 человек трудоустроились.«Напомним, обучение могут пройти женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, граждане в возрасте 50 лет и старше, зарегистрированные в службе занятости безработные граждане, работники, находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, и другие категории», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.Обучение проводится по 173 профессиям. Чаще всего жители региона выбирают такие обучающие программы, как «1С-программист», «1С-разработчик», «Web-программист», «Библиотечно-информационная деятельность», «Бухгалтер», «Графический дизайн», «Контрактный управляющий», «Логопедия в сфере образования», «Машинист крана-манипулятора», «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Основы онлайн-предпринимательства», «Педагог дошкольного образования», «Повар», «Программист Python», «Специалист по охране труда», «Тестировщик программного обеспечения».Всего по нацпроекту «Демография» в этом году планируется обучить почти 3 тысячи жителей Саратовской области.Для участия в проекте необходимо подать заявление о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования на портале «Работа России» и обратиться в органы службы занятости с документами, подтверждающими категорию участника.