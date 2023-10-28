В Саратовской области пройдёт первенство по креативным дисциплинам для школьников

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Фонд «Родительская лига» приглашает на мероприятия проекта «Агрегатор креатива» школьников с 10 до 17 лет и их наставников - родителей, педагогов, специалистов «Точек роста», сферы креативных индустрий.«Проект является продолжением чемпионата «Креативный полёт» 2022 года. В 2023 году проект «Агрегатор креатива» предлагает расширенную образовательную сессию по большему количеству направлений сферы креативных индустрий для формирования современных компетенций в этой области.Будут проведены вебинары, выездные мастер-классы, индустриальные экскурсии, творческие встречи со специалистами сферы креативных индустрий в таких направлениях, как дизайн одежды, анимация, нетрадиционное рисование и туризм.Также планируется организовать повышение квалификации в дисциплине «Анимационное искусство». Победителям будут вручены награды и призы», - сообщила организатор проекта, президент фонда «Родительская лига» Наталья Кривенцова.Зарегистрироваться на участие в проекте можно до 25 октября 2023 года по ссылке https://forms.yandex.ru/u/65348c15e010db688dcf98fe/Проект «Агрегатор креатива» - победитель областного конкурса НКО 2023 года.